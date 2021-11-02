В Мордовии за сутки зафиксирован 581 случай коронавируса

За прошедшие сутки в республике выявили 581 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано с выздоровлением 220 человек.

За сутки госпитализировали 139 человек. Умерли четверо: двое мужчин 1940 и 1947 года рождения. Заболевание у них было осложнено полисегментарной пневмонией. С такими же осложнениями умерли две женщины 1947 и 1960 года рождения.

В России за последние сутки умер 701 человек с коронавирусом как основным диагнозом.

Главный санитарный врач России 4 февраля 2022 года подписал постановление, в соответствии с которым положительный экспресс-тест можно не подтверждать ПЦР-тестом.

Источник: https://izvmor.ru