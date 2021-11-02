Тамбовский симфонический оркестр дебютирует в Саранске

Тамбовский симфонический оркестр им. С. В. Рахманинова выступит в Саранске 17 февраля. Концерт для Тамбовского оркестра станет дебютным. Он даст старт фестивалю «Настоящее», где выступят коллективы из других городов.

Тамбовский оркестр – молодой коллектив, но на родине под руководством дирижера Алексея

Моргунова он собирал аншлаги. Премьера Михаила Броннера «Сны Каштанки» по произведению А. П. Чехова вызвала у публики особый резонанс.

Как рассказал руководитель оркестра Алексей Моргунов, имя С. В. Рахманинова в названии оркестра не случайно. Именно в Тамбовской области находится Музей-заповедник композитора, имение «Ивановка», в котором он написал большинство своих произведений.

Слушателям Саранска оркестр представит «Кармен – сюиту» Бизе–Щедрина и Партиту «Семь слов».

Источник: https://izvmor.ru