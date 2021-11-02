Мордовия полностью обеспечивает себя сельхозпродуктами

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров выступил на заседании коллегии Минсельхоза. Руководитель выделил основные задачи перед сельскохозяйственной отраслью. А именно – увеличение посевных площадей, надоев молока. Необходимо вводить неиспользуемые земли в оборот, проводить мелиорацию, которая повысит урожайность почвы.

В прошлом году был собран рекордный урожай зерна. Растет производство птицы, скота, молока, сельскохозяйственных культур. Таким образом, Мордовия и себя сама кормит и другим регионам свою продукцию поставляет.

Немаловажным вопросом премьер-министр считает увеличение доходов сельских тружеников, которым стоит поднять заработную плату на 9%. Главам районов было поручено уделить внимание молодым специалистам, обеспечить их жильем, создать благоприятные условия труда.

Источник: https://izvmor.ru