В Краснослободске построят новую больницу

Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин осмотрел строящуюся больницу в Краснослободске. Проект был составлен, благодаря инициативе избирателей.

Медицинское учреждение будет обслуживать два района – Краснослободской и Ельниковский. В этих районах вопрос с медобслуживанием стоит особенно остро. Почти 30 тысяч человек вынуждены были ездить в соседние районы, чтобы получить медицинские услуги.

Главврач будущей больницы Валерий Киршев пояснил, что работы находятся на завершающей стадии: уложена кровля, вставлены панорамные окна, проложены инженерные коммуникации. Сейчас больница ожидает поступления современного оборудования.

Заработать лечебное учреждение должно в сентябре 2022 года. Владимир Чибиркин поблагодарил врачей других больниц за то, что они работают в усиленном режиме и оказывают населению все необходимые услуги.

Источник: https://izvmor.ru