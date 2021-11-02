Школы и мосты Саранска отремонтируют в этом году

Мэр города Игорь Асабин на сессии горсовета обозначил объекты, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Это школы и мосты города.

Капитальный ремонт начнут в школах №5, №39, в Лицее №26. Средства выделят по федеральной программе. По словам Игоря Асабина, сейчас идут конкурсные процедуры.

Особое внимание было уделено городским мостам. На данный момент 9 из них находятся в аварийном состоянии. На их ремонт потребуются дополнительные средства.

Документация на проведение ремонтных работ готова для мостов по ул. Ботевградская, Титова, а также через железнодорожные пути в поселке Ялга. Мост на Ботевградской начнут восстанавливать с 1 марта. Из-за работ на мосту будет перекрыто движение до 20 декабря 2022 года.

Источник: https://izvmor.ru