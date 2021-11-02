Прокуратура Мордовии взялась за работодателей – должников

Прокуратура Мордовии повела проверку соблюдения конституционных прав граждан в сфере оплаты труда. Представители ведомства заявили, что исполнение законодательства по защите трудовых прав граждан находится в приоритете.

За прошедший год прокурорами было выявлено более 3 тысяч нарушений в сфере труда. Было вынесено более 100 протестов, в суды подано 1647 заявлений о невыплаченной заработной плате на сумму более 30 млн рублей.

Благодаря предпринятым действиям, работодателями была погашена задолженность в размере 626 млн рублей. Долги оплатили ООО «Теплогазсервис – 13», ООО «Сити Ойл», ООО «Заводское», ООО «Альянс Ойл», ООО «Мордовавтодор».

Кроме того, по итогам прокурорской проверки было возбуждено 4 уголовных дела, к административной ответственности было привлечено почти 450 лиц, вынесено 261 представление.

Источник: https://izvmor.ru