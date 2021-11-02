Жительница Ковылкино превратила стены общежития в сказочную галерею

О творческой личности Александре Вишняковой рассказала местная газета «Голос Примокшанья». Женщина разрисовала яркими красками стены подъезда, создав тем самым настоящую галерею.

Рисовать Александра любит с детства, но профессиональным художником ей стать не удалось. У художника в душе краски и кисточки никогда не пылятся. Поэтому решила проявить талант с пользой: и творческое удовлетворение получила и помещение украсила. Трудится Александра маляром в ПАО «КЭМЗ», но на работе нет места творческой фантазии. Там надо выполнять все четко по плану.

Соседи благодарны женщине за ее труд. Общежитие стало нарядным и уютным. Поднимает настроение нарисованный тотем года – тигр. Он стал символом удачи у жителей.

Источник: https://izvmor.ru