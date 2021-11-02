Народные приметы на 12 февраля подскажут, грядет ли существенное похолодание

Народные приметы на 12 февраля подскажут, будет ли в ближайшее время иметь место значительное похолодание.

Если в двенадцатый день месяца, завершающего зимний период, наблюдается ветер северного направления, совсем скоро ударят лютые морозы.

Луна, которая 12 февраля имеет красный окрас, предвещает сильные порывы ветра в ближайшие дни.

Следует обратить внимание на то, что приметы были сформулированы в народной среде на основе результатов наблюдений за погодной обстановкой в определенный период времени и без применения научного подхода. В те времена не было предназначенного для подобной деятельности оборудования. В связи с этим обстоятельством доверие к поверьям может быть только умеренным.