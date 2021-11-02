В Мордовии чтут память героев Великой Отечественной войны

В Мордовии не забывают о подвиге советских солдат, сложивших головы в страшной войне. Проводят выставки, ухаживают за памятниками, облагораживают памятные территории, что называется, всем миром.

В столице организовали выставку «Память – основа культуры», которая проходит в Мемориальном музее военного и трудового подвига. На ней представлены уникальные предметы и реликвии – фотографии, фронтовые письма, предметы быта и одежды. Все эти экспонаты отражают великий подвиг мордовского народа в годы войны. Они являются достоянием народов, проживающих на территории республики.

В Большеигнатовском районе школьники ухаживают за памятником солдатам и офицерам. Этой зимой они регулярно чистят снег. Замдиректора школы по воспитательной работе надеется, что ребята и в дальнейшем не забудут о подвиге героев.

Активное голосование поводилось в сети интернет по выбору объекта для благоустройства. Большинство населения проголосовали за сквер Подольских курсантов. Его обновят в 2022 году.

Источник: https://izvmor.ru