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В Мордовии обсудили предстоящий Сабантуй

В Мордовии обсудили предстоящий Сабантуй

Владимир Сидоров Председатель Правительства республики провел совещание по организации Всероссийского Сабантуя. По словам премьер–министра, придется выполнить работы, поскольку праздник должен пройти на достойном уровне.

Сабантуй будет проходить на двух площадках – в селе Лямбирь и селе Аксеново. Организаторами запланировано множество мероприятий. Выступление творческих коллективов, конные скачки, выставка сельхозпродукции от местных производителей.

По традиции особое внимание будет уделено спортивным состязаниям. Соревнования по борьбе корэш пройдет в разных весовых категориях. Победителю в качестве приза достанется автомобиль.

На праздник плуга ожидают много гостей из 50 регионов, поэтому на совещании подобно обсуждались вопросы благоустройства, безопасности.


Источник: https://izvmor.ru