Уровень заболеваемости коронавирусом в Мордовии достиг максимума

Сегодня, 11 февраля, в республике зафиксировали 649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Этот показатель почти в 4 раза превышает максимум заболеваний во время четвертой волны.

На стационарное лечение было определено 93 человека, а выписали 223. Умерли 4 человека: три женщины и один мужчина. У двух женщин и мужчины при основном диагнозе – коронавирус были осложнения в виде двусторонней тотальной вирусно-бактериальной пневмонии. У третьей женщины 1972 года рождения при том же диагнозе, течение болезни осложнялось двусторонней субтотальной пневмонией.

Министерство здравоохранения республики рекомендует гражданам не забывать о перчаточно-масочном режиме и вакцинироваться. Пункты вакцинации находятся в столице и в районах Мордовии. Посетить их можно в рабочие дни с 8:00 утра до 15:00 часов без предварительной записи.

Источник: https://izvmor.ru