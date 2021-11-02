Библиотека Мордовии получила подарок от известной телеведущей

Известная ведущая телеканала «Спас» Татьяна Москвитина преподнесла Республиканской детской библиотеке приятный презент – коробку книг. Подарок ведущая вручила в связи с акцией, приуроченной к Международному дню книгодарения.

Теперь библиотечный фонд пополнят произведения классиков, книги детских писателей, а также литература для старшего поколения и православные издания.

Напомним, что в России этот день отмечают 14 февраля. В Республиканской детской библиотеке началась акция «Дарите книги с любовью». В Саранске идет сбор книг с целью обеспечения юного поколения современной литературой, редкими изданиями.

Организаторы акции напоминают, что книга должна быть либо новой, либо в отличном состоянии.

14 февраля все подаренные книги передадут библиотеке.

Источник: https://izvmor.ru