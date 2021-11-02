В Саранске состоялось заседание Министерства культуры

В концертном зале Саранского музыкального училища 11 февраля прошло расширенное заседание коллегии Министерства культуры РМ. На нем подводили итоги 2021 года и ставили задачи на следующий год.

В фойе училища для звукорежиссеров и звукооператоров была организована выставка звукового оборудования, проведен мастер-класс по гончарному делу.

На собрании говорили о сохранении многонациональной культуры народов России, о развитии сельских территорий, об уникальных особенностях Мордовии.

Министр культуры Светлана Баулина обозначила ключевые задачи будущего года: необходимо разработать интерактивные программы посещения музеев, создать на базе музыкального училища школы креативных индустрий, а также о важности проведения фестивалей по народным брендам и деятельности волонтеров.

Источник: https://mktrm.ru