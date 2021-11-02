Артем Здунов природу и экологию назвал главным достоинством Мордовии

Глава Мордовии Артем Здунов провел 10 февраля совещание с представителями Министерства лесного, охотничьего хозяйства республики. Было отмечено, что по реализации национальных проектов достигнуты высокие результаты, но проблемы еще есть и их надо решать.

Лесные пожары стали серьезным испытанием в прошлом году. Поэтому необходимо усилить противопожарное обустройство, укрепить лесопожарные станции и оборудовать их современной техникой.

Артем Здунов отметил, что у лесной отрасли республики очень высокий потенциал, но есть и недостатки. Особенно остро стоит проблема с технической оснащенностью лесничеств и кадровым составом, нет молодых специалистов.

Глава Мордовии подчеркнул, что природа это важнейший экономический ресурс. В 2021 году план поступлений от лесной отрасли в федеральный бюджет перевыполнен на 19%, а в региональный – в три раза!

Источник: https://vestnik-rm.ru