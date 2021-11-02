Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 13 февраля подскажут, грядут ли солнечные дни

Народные приметы на 13 февраля подскажут, грядут ли солнечные дни

Народные приметы на 13 февраля подскажут, будут ли ближайшие дни солнечными.

Несколько веков назад люди верили, что солнечная погода установится в том случае, если в ночь на тринадцатый день последнего месяца зимы на небе нет облаков.

Если же 13 февраля нет осадков в виде снега, то их точно не будет и на следующий день. Так гласит свод сохранившихся до наших дней поверий.

Следует отметить, что данные приметы составлялись несколько столетий назад, когда имел место иной климатический фон, по причине чего их актуальность в контексте текущего положения дел в окружающей среде не может быть охарактеризована в качестве высокой.  

 