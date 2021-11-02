Народные приметы на 13 февраля подскажут, грядут ли солнечные дни

Народные приметы на 13 февраля подскажут, будут ли ближайшие дни солнечными.

Несколько веков назад люди верили, что солнечная погода установится в том случае, если в ночь на тринадцатый день последнего месяца зимы на небе нет облаков.

Если же 13 февраля нет осадков в виде снега, то их точно не будет и на следующий день. Так гласит свод сохранившихся до наших дней поверий.

Следует отметить, что данные приметы составлялись несколько столетий назад, когда имел место иной климатический фон, по причине чего их актуальность в контексте текущего положения дел в окружающей среде не может быть охарактеризована в качестве высокой.