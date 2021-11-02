Жители Большеигнатовского района приведут в порядок кладбища

Жители сел Большеигнатовского района еще в прошлом году приняли решение привести в порядок кладбища. Для этого они единоразово собрали денежные средства.

Глава района Татьяна Полозова рассказала, что деньги, собранные жителями поступили в бюджет республики еще в конце 2021 года. В январе подали заявку на перевод финансов на сельский счет. После поступления средств будут поводить работы по благоустройству сельских кладбищ. А именно - в селах Атяшево, Старое Чамзино, Красная Нива, Кучкаево.

Татьяна Полозова выразила пожелание, чтобы такая хорошая практика распространилась и в другие районы республики. Регион выделяет 4 рубля на каждый 1 рубль гражданина

Источник: https://izvmor.ru