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Семьи из Саранска получили помощь от волонтеров

Семьи из Саранска получили помощь от волонтеров

Группа «Доброделание» безвозмездно выдала 12 нуждающимся семьям одежду, продуктовые наборы, обувь, предметы гигиены. На складе организации всегда находятся предметы и вещи, которые могут пригодиться семьям в тяжелой жизненной ситуации.

Группа «Доброделание» входит в состав Союза православной молодежи Мордовии. Представитель Саранской епархии отметил, что добрые дела совершаются благодаря неравнодушным гражданам республики. Гуманитарный склад пополняется продуктами и вещами, которые пожертвовали волонтеры и жители столицы республики.

«Доброделание» поддерживает и отдельных горожан. Недавно они помогли маме-одиночке приобрести лекарства, две женщины, находящиеся на восстановлении после тяжелой болезни, получили продукты.


Источник: https://izvmor.ru