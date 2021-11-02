Семьи из Саранска получили помощь от волонтеров

Группа «Доброделание» безвозмездно выдала 12 нуждающимся семьям одежду, продуктовые наборы, обувь, предметы гигиены. На складе организации всегда находятся предметы и вещи, которые могут пригодиться семьям в тяжелой жизненной ситуации.

Группа «Доброделание» входит в состав Союза православной молодежи Мордовии. Представитель Саранской епархии отметил, что добрые дела совершаются благодаря неравнодушным гражданам республики. Гуманитарный склад пополняется продуктами и вещами, которые пожертвовали волонтеры и жители столицы республики.

«Доброделание» поддерживает и отдельных горожан. Недавно они помогли маме-одиночке приобрести лекарства, две женщины, находящиеся на восстановлении после тяжелой болезни, получили продукты.

Источник: https://izvmor.ru