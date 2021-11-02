В Саранском лицее создали Ассоциацию выпускников

В Республиканском лицее для одаренных детей создали Ассоциацию выпускников. Главные цели создания такого общества – это сохранение традиций и ценностей лицея, укрепления его позиций.

Директор лицея Евгений Вдовин рассказал, что в стены учебного заведения выпускники возвращаются ежегодно. Большинство из них для того, чтоб начать педагогическую карьеру. Есть выпускники, которые работают учителями, другие – лаборантами. Важно, что работать они здесь решили постоянно.

По словам Евгения Вдовина, лицей постоянно сотрудничает с бывшими студентами – приглашает их в жюри на олимпиады, а также в качестве организаторов этих олимпиад. Многие выпускники приходят для проведения мастер-классов, занятий по профильным предметам для учащихся.

С появлением Ассоциации организационная работа будет проводиться системно. На первом заседании, которое прошло 5 февраля, ребята выбрали председателя и его заместителя.

Источник: https://izvmor.ru