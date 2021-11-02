В 2022 году в новое жилье переедут 1300 семей

В рамках федерального проекта по сокращению непригодных для проживания домов в Мордовии начали активно стоить новые многоквартирные дома. В 2022 году в один из таких домов переедут 1300 переселенцев.

В прошлом году темпы строительства в республике показали хорошие результаты. Благодаря поддержке из федерального бюджета, были введены в эксплуатацию многие образовательные и медицинские объекты. В их числе онкологический диспансер, хирургический корпус детской больницы.

В нынешнем году продолжат мероприятия по переселению людей из аварийного жилья. В программе участвуют 12 районов республики.

Всего до 2024 года планируется заселить в новые квартиры пять тысяч человек и охватит все районы республики.

Источник: https://izvmor.ru