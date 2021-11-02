В Мордовии коронавирус не щадит ни взрослых, ни детей

В Мордовии за 12 февраля выявлено 696 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Из больниц выписали 223 человека.

Умерли пятеро: четыре женщины и один мужчина. У всех основной диагноз – коронавирус, был осложнен двусторонней пневмонией.

Высокая заболеваемость наблюдается в Кадошкинском районе. Ситуация осложняется ростом заболевания ОРВИ. Но, как утверждают медики, население переносит недомогания в легкой форме. За сутки в районе заболело 29 человек, из которых 13 – дети.

Недавно в республике были введены дополнительные ограничения, которые дали небольшой положительный результат. Но несмотря на предпринятые меры, заболеваемость детей остается высокой. Сегодня болеют 873 ребенка, 46 находятся в стационаре, 13 – в реанимации.

Источник: https://izvmor.ru