В Мордовии учителя перейдут на новую систему оплаты труда

В 6 регионах России с 1 сентября 2022 стартует пилотный проект по переходу на новую систему оплаты труда учителям. Мордовия входит в эту программу. Об этом сообщил врио директора департамента госполитики Максим Костенко.

По его словам, заработная плата работников дошкольных организаций и школ должна перейти на единую систему. Главная задача нововведений – повышение размера ставки и единый перечень выплат. Новые меры по замыслу чиновников привлекут в профессию молодых специалистов. А в Мордовии кадровый вопрос стоит очень остро.

Более половины всего состава педагогов переступили 50-летний порог. Частично решить проблему помогает программа «Земский учитель», но молодых педагогов все равно не хватает. Было принято решение готовить в вузах преподавателей конкретных специальностей для конкретных школ

Источник: https://izvmor.ru