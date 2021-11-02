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Народные приметы на 14 февраля подскажут, будет ли весна затяжной

Народные приметы на 14 февраля подскажут, будет ли весна затяжной

Народные приметы на 14 февраля помогут определить, есть ли признаки того, что грядущая весна будет затяжной.

Как гласят поверья, которые сохранились до наших дней, предстоящая весна будет затяжной в том случае, если в четырнадцатый день последнего зимнего месяца наблюдается ясная погода. Затяжная весна подразумевает активное таяние снега и отсутствие морозов, но настоящего тепла при этом не будет.

Если 14 февраля имеет место выпадение осадков в виде снега, то в период с марта по конец мая очень часто будут наблюдаться дожди.  

Также приметы определяют отсутствие порывов ветра в четырнадцатый день февраля в качестве верного признака теплой весенней поры.