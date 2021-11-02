В Мордовии вопрос с бродячими собаками остается нерешенным

На улицах Мордовских городов и районов идет необъявленная война с бродячими озлобленными собаками. В республике так остро, как в других регионах России, пока проблема не стоит. Но если сейчас не заняться вплотную этим вопросом, то результат может быть плачевный.

Отлов безнадзорных собак проблемы не решает. Мониторинг стай проводится ежедневно, но уследить за ними сложно – стаи постоянно передвигаются. Да и приют рассчитан всего на 140 голов, а бродячих псов на улицах в разы больше. Пока в приюте единственным решением проблемы считают стерилизацию собак. Хотя некоторые люди настроены критически и считают, что животных надо уничтожать.

Волонтеры республики уверены, что начинать надо с людей. Именно они повинны в том, что бездомных животных становится все больше с каждым годом. В первую очередь, собак необходимо чипировать. Тогда за животное будет хозяин нести полную ответственность.

Очень важно ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, и не только собак это касается. Коты тоже нередко подвергаются мучениям со стороны человека, хотя они никогда не нападают.

Волонтеры честно заявляют, что быстро проблему решить не получится. Но именно от безответственности людей страдают и они сами, и собаки.

Источник: https://izvmor.ru