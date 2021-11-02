В Мордовии пять семей вошли в Национальную книгу-летопись

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится ежегодно, начиная с 2016 г. Отбор конкурсантов проходит в разных номинациях.

Семья Калякиных из Саранска победила в номинации «Молодая семья», они воспитывают двойняшек сына и дочку. Семья Ериных из Ичалковского района одержала победу в номинации «Сельская семья», а Янгаляевы из Лямбирского района стали «Золотой семьей». В почетную книгу также вписаны имена семей Бабиковых из Чамзинского района и Алямкиных из Ковылкинского района.

Семья Ериных живет в поселке Смольном. Елена Ерина сообщила, что принять участие в конкурсе они решили с подачи председателя районного женсовета. Они подготовили портфолио и рассказали о достижениях семьи. А достижений немало. Семья активно занимается спортом, участвовала даже в фестивале ГТО в Сочи. Семья любит сельскую жизнь, труд на земле. К этому приучают и своих детей.

Источник: https://izvmor.ru