В Саранске стартовал отбор территорий для благоустройства в 2023 году

В понедельник, 14 февраля, в Саранске начался прием заявлений по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Отбор проводится в рамках проекта «Комфортная городская среда» и будет проходить в два этапа.

Заявки можно подать двумя способами. В пунктах зданий администраций по улицам Советская, Пролетарская, Гожувская, Коваленко. Здесь потребуют заполнения специального бюллетеня. А также предложение можно направить на электронную почту dgha@adm-saransk.ru. При подаче заявки необходимо указать свои персональные данные для физических лиц, а для юридических – наименования, ИНН, ОГРН.

В заявке указать можно не более трех объектов, которые нуждаются в благоустройстве. Это районы: Ленинский, Пролетарский, Октябрьский.

Второй этап будет проходить в виде рейтингового голосования. Территория, которая наберет больше всего голосов, и будет благоустроена в следующем году.

Источник: https://info-rm.com