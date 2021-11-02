Народные приметы на 15 февраля подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 15 февраля помогут определить, какая погодная обстановка будет наблюдаться на протяжении грядущей весны.

Как гласят сохранившиеся до наших дней поверья, предстоящая весенняя пора огорчит сугробами, сильными морозами и очень поздним приходом настоящего тепла, если в пятнадцатый день последнего месяца зимы резко похолодало.

Если же 15 февраля потеплело, то и весна порадует солнечными днями, а также комфортным температурным режимом.

Повышенная облачность в пятнадцатый день февраля сулит лютые морозы в конце данного месяца.

Метель 15 февраля предвещает очень плохой урожай.