Выпускники техникумов в Мордовии испытывают сложности с трудоустройством

Более половины выпускников испытывают трудности с поиском работы. Не каждая организация в республике готова принять на работу специалиста без опыта.

Министерство образования отводит важную роль подготовке молодых кадров. Именно работодатели играют в этом ключевую роль. Но, на данный момент, менее 2% студентов обучаются по целевым направлениям. В министерстве считают, что нужно активнее развивать систему целевого обучения.

Анализ сайтов по трудоустройству молодых специалистов показывает, что главная проблема – это конкуренция. Молодые люди, чтобы получить первоначальный опыт соглашаются на низкооплачиваемую, и часто не по профилю, работу. Таким образом, возникает необходимость оперативно реагировать на потребности рынка.

К 30 годам, получив первый опыт, специалисты уже относятся более требовательно к поиску места работы. Им важно соответствие оплаты труда с его объемом.

Источник: https://www.mordovmedia.ru