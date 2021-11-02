«ЭнергосбыТ Плюс» рассказывает, куда обращаться, если дома холодно

На этот вопрос отвечают в ресурсоснабжающей компании «ЭнергосбыТ Плюс». Организация «Т Плюс» отвечает только за доставку тепла до стены многоквартирного дома. Внутри – это уже ответственность УК или ТСЖ.

Жителям многоквартирных домов, прежде всего, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Представители УК обязаны зафиксировать заявку, найти и устранить причины неполадок.

Чаще всего причинами неисправностей бывают нарушения в теплопринимающих установках. Для ликвидации неполадок принимаются такие меры, как промывка батарей, заделывание межпанельных швов, устранение воздушных пробок в системе отопления.

Жителям домов немаловажно знать поставлен ли на учет общедомовой узел учета теплоэнергии. От этого зависит оплата за теплопотребление. Если управляющая компания не поставила дом на учет, то платить придется частично или по нормативу.

Источник: https://www.mordovmedia.ru