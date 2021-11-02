В Саранске продолжается борьба с пьянством

В столице Мордовии завершились вторые по счету за 2022 год курсы трезвости для жителей. На курсы приглашают всех страдающих от алкогольной зависимости независимо от пола, национальности и религиозной принадлежности.

Как показал опыт предыдущих курсов, участники, прошедшие курс до конца, к алкоголю не возвращаются. В основе курсов лежит метод Шичко, помогающий избавиться от тяги к выпивке без медицинского вмешательства. Участники смотрят фильмы-тренинги и записывают свое состояние и ощущения в специальный персональный дневник.

По словам организаторов, борьба с пьянством - это очень сложный труд. Не каждый человек способен осилить его до конца. Как правило, на последние занятия приходят менее половины участников, чем было на первых.

Источник: https://izvmor.ru