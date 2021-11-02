В Мордовии продолжается борьба коммунальщиков со снегом

Ситуация с уборкой снега в республике остается напряженной. Снег убирают круглосуточно. Задействовано 27 единиц спецтехники и 153 рабочих.

Расчищают не только проезжие части, но и тротуары, карманы для парковок. Но, несмотря на усилия коммунальщиков, столица остается заваленной снегом. На днях масса снега проломила крышу остановки на улице Гожувская.

На придомовых территориях также работают почти тысяча коммунальщиков и 44 спецмашины. Помимо дворов стараются очищать от снега и сосулек крыши домов.

Хорошей новостью порадовал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что в конце следующей недели в регион придет апрельское потепление. Температура воздуха поднимется выше нормы почти на 11 градусов.

Остается надеяться, что повышение температуры воздуха поможет коммунальщикам в их нелегком труде.

Источник: https://izvmor.ru