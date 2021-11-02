В Мордовии 28 приемных семей вернули детей обратно

В Мордовии актуальна проблема вторичного сиротства. По последним данным, из 28 семей, взявших детей под опеку, 31-го ребенка вернули обратно в социальные учреждения.

В республике работает Школа приемных родителей. Обучение в ней обязательно для всех претендентов. С будущими родителями работают педагоги, психологи, юристы. По окончании выдается свидетельство, которое в обязательном порядке предоставляется в органы опеки с пакетом документов. За время существования обучение прошли 185 семей.

Но, несмотря на активную работу специалистов, детей возвращают с каждым годом все больше.

Что это: плохая работа Школы или безответственность опекунов? В этих вопросах предстоит разобраться специалистам. Тем не менее, процент возврата детишек очень высок. А цена возврата страшна – это дважды разбитое детское сердечко, это дважды исковерканная душа маленького человека!

Источник: https://www.mordovmedia.ru