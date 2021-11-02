В Мордовии планируют развивать детский и промышленный туризм

Министр экономики Мордовии Марина Жулина рассказала, что власти в 2022 году планируют активно развивать детский и промышленный туризм. Детский туризм является приоритетным направлением.

В прошлом году в рамках программы «Музейный маршрут» почти 700 детей участвовали в экскурсии по Музею Эрьзи и по Саранску. В этом году данный маршрут продолжится. А также запланирована межрегиональная экскурсия в усадьбу А.С. Пушкина в Большое Болдино, в Нижегородскую область.

Немаловажное значение имеет для республики и промышленный туризм. Ведущие предприятия республики подготовили программы по приему туристических групп. В их числе: «Биохимик», ЛВЗ «Саранский», Технопарк-Мордовия.

Востребованными остаются гастрономические и этнические маршруты. Мордовия – производитель большого ассортимента продуктов. Гости республики помимо национальной кухни пробуют колбасы, сыры, сгущенку.

Также власти хотят продолжить традиционные фестивали-ярмарки фермерских продуктов. Сделать их неотъемлемой частью ежегодного гастрономического маршрута – это задача на перспективу.

Источник: https://saransk.bezformata.com