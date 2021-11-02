В Саранске откроется выставка «Александр Булычев. Истоки»

В Музее Эрьзи 15 февраля пройдет выставка А. Булычева. Мероприятие организовано Союзом художников РМ.

Александр Булычев – представитель старшего поколения художников. Его произведения хранятся не только в государственных музеях, но и в частных коллекциях.

Излюбленный жанр художника – пейзажи. В них он раскрывал идею гармонии земли и человека-труженика. В своих лучших пейзажах на бескрайних просторах он размышлял о Родине и русской душе.

В жанре портрета им были написаны картины: «Портрет дочери», «Автопортрет». В 1980-х годах художник часто обращался к сюжетам Великой Отечественной войны – «Освобождение», к современности – картина «Пролог» отражает его отношение к перестройке.

По словам куратора выставки Елены Голышенковой, искусству А. А. Булычева характерно искреннее отношение к миру.

Источник: https://saransk.bezformata.com