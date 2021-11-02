В Краснослободском районе построят дом-интернат для престарелых людей

В Краснослободском районе началось строительство дома-интерната для пожилых и инвалидов. Располагаться он будет в поселке Пеньково.

Здание будет состоять из двух этажей и вмещать 150 человек. Комнаты дома-интерната будут рассчитаны на 1–2 человек.

Сдать объект планируют в ноябре 2023 года. Трудоустроить смогут почти 130 человек.

В Мордовии инфраструктура социального обслуживания одиноких людей пожилого возраста находится на достойном уровне. Сейчас в регионе имеются 4 психоневрологических диспансера, 18 домов-интернатов. Кроме того, имеется комплексный центр по обслуживанию престарелых людей и инвалидов, находящийся в Саранске.

Источник: https://izvmor.ru