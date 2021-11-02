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Народные приметы на 16 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 16 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 16 февраля помогут определить, имеются ли признаки того, что предстоящая летняя пора будет чрезмерно дождливой.

Как гласят приметы, которые были сформулированы в народной среде несколько столетий назад, выпадение осадков в виде снега в шестнадцатый день последнего месяца зимы предвещает дождливое лето.

Если же в этот день громко чирикают воробьи, весна будет ранней.

Стоит отметить, что упомянутые приметы метеорологической направленности составлялись много веков назад, когда в окружающей среде имели место несколько иные климатические особенности, которые отличаются от нынешних.   