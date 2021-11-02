В Саранске нашли самое старое промышленное здание

Совершенно случайно при подготовке очередного материала корреспонденты издания «Столица С» обнаружили, что в Саранске сохранилось самое старое промышленное здание. Это бывший маслобойный завод.

В республиканском краеведческом музее есть информация о дате постройки - 1895 год. Первым хозяином был Василий Иванович Васильев. Сведений о нем в музее не найдено. По утверждению краеведа Воронина, конкурентов у Васильева не было. После 1905 года владелец сменился. Им стал саранский крестьянин Михаил Гаврилович Овечкин.

До революции маслобойня была крупнейшим предприятием и вторым по величине годового оборота. Производство масла продолжалось и в советское время. Но в 70-х годах его остановили, и остался только розлив по бутылкам. А затем производство и вовсе переоборудовали в кондитерскую фабрику.

По воспоминания работников тех лет, в советское время на завод приезжал некий родственник Овечкина откуда-то из-за границы, кажется из Англии.

Источник: https://stolica-s.su/