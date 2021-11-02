В Саранске прошла выставка раритетов частных коллекционеров

В воскресенье, 13 февраля, прошла выставка раритетов частных коллекционеров. До последнего дня сведения о предстоящей выставке хранились в секрете. Не все владельцы раритетов готовы раскрывать свои имена.

На выставке «Свет&Тень» представлено около 140 работ, но единой концепции не наблюдается. Здесь есть всего понемногу: и графика, и живопись; разные стили и жанры.

Один зал занимают полотна народного художника Мордовии Николая Рожкова. Его картины сейчас хранятся у настоятеля ичалковского Храма Михаила Архангела. Другой зал занимают работы его дочери Ксении.

По словам коллекционеров,ценность городских пейзажей в том, что на них изображены улицы и здания, которые не сохранились до нашего времени или сильно видоизменились.

Художникам-коллекционерам сообщили на вернисаже о строительстве нового здания под частную картинную галерею. Спонсором выступила строительная организация. Откроют помещение до 2026 года.

Источник: https://izvmor.ru