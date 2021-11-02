В Мордовии запустят новую линию переработки древесных отходов

До настоящего времени все растительные отходы свозили на ТБО, где они либо перегнивали, либо сгорали, доставляя немалый дискомфорт жителям. Теперь из веток будут делать органический компост.

Такую линию запустил региональный оператор. Это важный шаг в решении проблемы с утилизацией растительных отходов. Ранее после обрезок ветвей и крон деревьев, остатками захламлялись городские контейнерные площадки, а на ТБО ветки постоянно возгорались.

Теперь все древесные отходы, а также траву, листву, остатки от тепличных хозяйств будут пускать на изготовление высококачественного компоста. Его можно будет применять как удобрение на полях, в огородах, и даже на клумбах. Компост будет проходить строгую лабораторную проверку

Источник: https://mordoviatv.ru