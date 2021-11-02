В Мордовии устранена цифровая разница между городом и селом

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» миссия по выравниванию качества интернета практически выполнена. Об этом сообщил министр цифрового развития Мордовии.

Устранить цифровое неравенство между городом и деревней – основная задача министерства. На данный момент волокно положено практически во все отдаленные места республики. Все социально-значимые объекты оснащены высокоскоростным интернетом.

Для школьников значительно упростился процесс обучения. Они получили возможность не только быстро находить необходимую информацию, но и получать самые актуальные знания.

Проведение качественного интернета облегчило работу медикам. А для пациентов медобслуживание стало доступнее.

Более 90% социальных объектов в районах подключены к интернету, что делает жизнь в глубинке более комфортной. Реализация проекта продолжается.

Источник: https://mordoviatv.ru