Центр «Мира» в Мордовии будет готовить молодых журналистов

Центр «Мира» принимает заявки на участие в образовательной программе «Журналистика будущего». Приглашаются учащиеся 8 – 10 классов.

В процессе обучения школьники поближе познакомятся с профессией журналиста, какие существуют методы работы, как ориентироваться в медийном пространстве.

Кроме того, для учащихся проведут экскурсии на республиканские телеканалы, и, даже проведут мастер-классы от известных журналистов.

Чтобы принять участие в отборе, школьнику нужно написать эссе объемом не менее 500 слов. Сочинение с пометкой «Журналистика будущего» нужно приложить к анкете и отправить на электронный адрес: mira.edurm@gmail.com до 7-го марта.

Источник: https://izvmor.ru