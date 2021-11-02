В Рузаевке откроют креативную библиотеку

В Татарской Пишле Рузаевского района взрослые и дети с нетерпением ждут открытия модульной библиотеки. В сельской местности это событие схоже с глотком свежего воздуха.

Сельчане уже сейчас представляют, как будет выглядеть будущая библиотека, спорят о книжном наполнении, хотя строительство помещения только началось. Авторы проекта утверждают, что в интерьере будет использовано много ярких красок и этнических мотивов.

Школьники мечтают о том моменте, когда глаза разбегаются от обилия и разнообразия книг. Им так хочется устроиться на мягком уютном диване и всем вместе читать новые книги или, устроившись за столом у окна, набрасывать в тетрадку конспект.

Библиотеке уже дали название – «БИТ-21», где «Бит» - это «страница» по-татарски, а 21 – это и век, и номер дома, где расположится новое интеллектуальное пространство

Источник: https://izvmor.ru