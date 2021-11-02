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Народные приметы на 17 февраля подскажут, установится ли благоприятная метеорологическая обстановка

Народные приметы на 17 февраля подскажут, установится ли благоприятная метеорологическая обстановка

Народные приметы на 17 февраля помогут определить, имеются ли признаки того, что в ближайшее время установится благоприятная метеорологическая обстановка.

Как гласят поверья, туман в семнадцатый день последнего месяца зимы является верным признаком того, что в ближайшее время установится теплая погода, которая не будет сопровождаться сильными осадками и так называемым разгулом природных стихий.

Если же в этот день имеет место активное таяние снега, в ближайшее время не будет морозов.

Стоит отметить, что народные приметы были составлены несколько веков назад, когда имела место иная климатическая обстановка, которая значительно отличается от нынешней.   

 