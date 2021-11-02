Народные приметы на 17 февраля подскажут, установится ли благоприятная метеорологическая обстановка

Народные приметы на 17 февраля помогут определить, имеются ли признаки того, что в ближайшее время установится благоприятная метеорологическая обстановка.

Как гласят поверья, туман в семнадцатый день последнего месяца зимы является верным признаком того, что в ближайшее время установится теплая погода, которая не будет сопровождаться сильными осадками и так называемым разгулом природных стихий.

Если же в этот день имеет место активное таяние снега, в ближайшее время не будет морозов.

Стоит отметить, что народные приметы были составлены несколько веков назад, когда имела место иная климатическая обстановка, которая значительно отличается от нынешней.