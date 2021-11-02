Мордовию в четверг накроет метель

Завтра, 17 февраля, на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий. В регион придет метель с порывами ветра до 17 м/с. Из-за этого в регионе объявлено оперативное предупреждение.

Температура воздуха в ночь с 16 на 17 февраля достигнет -8 градусов, но в течение дня будет расти. К концу дня воздух прогреется до 0 градусов. Сайт "Яндекс.Погода" выдает интересные данные. Несмотря на температуру воздуха, близкую к 0°С и южное направление ветра, ощущаться днем будет -8°С .

Но уже 18 числа южный ветер принесет потепление в виде дождя со снегом и температурой воздуха +1°С. К вечеру ветер начнет стихать.

Такая погода установится вплоть до 25 февраля. Будет тепло, но неприятно из-за дождя с мокрым снегом.

Источник: https://izvmor.ru