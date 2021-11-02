В Мордовии оценили результаты работы научного центра «Инженерия будущего»

В Мордовии прошло торжественное награждение лучших авторов проектов в рамках работы Научно-образовательного центра «Инженерия будущего». На церемонии присутствовал Глава республики Артем Здунов. Он вручал лауреатам премии дипломы и символические статуэтки. Руководитель региона отметил, что проект состоялся, и на него возлагают большие надежды.

Центр был образован весной 2019 года. Его задачами стали разработка исследований мирового уровня, подготовка технологических специалистов, выявление талантов, выход на глобальный рынок.

Глава РМ отметил, что проекты, которые разрабатываются в Мордовии, активно реализуются у сельхозпроизводителей во всей стране. Резервы для роста у республики есть, и они касаются сотрудничества с «Росатом».

Источник: https://izvmor.ru