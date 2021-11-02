В Мордовии бойцов студенческих отрядов начнут обучать рабочим профессиям

В марте начнут обучать ребят из студотрядов рабочим специальностям. Обучение будет бесплатным.

Финансирование на эти цели образовательные организации получат из федерального бюджета. Ребята смогут освоить специальности по профессиям водителя, тракториста, каменщика, горничной, повара и ряда других. Обучение пройдут полторы тысячи человек, по окончании которого сдадут квалификационный экзамен. Имея на руках свидетельство о прохождении профобучения, молодым людям будет проще устроиться на работу, а также претендовать на достойную оплату труда.

И для работодателей, и для учеников такая форма обучения взаимовыгодна. С одной стороны, организация получает налоговые льготы, уменьшение затрат на поиск персонала, дисциплину. С другой стороны, для студентов – это замечательная возможность получить не только специальность, но и оплачиваемую практику, и, следовательно, начальный опыт.

Источник: https://izvmor.ru