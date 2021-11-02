Ичалковская школа искусств получит новое музыкальное оборудование

В Ичалковскую детскую школу искусств в 2022 году поступят новые музыкальные инструменты. С года открытия школы обновления музыкального оборудования не было.

На данный момент в школе обучаются 192 ребенка. Их них 47 по общепрофессиональной программе, остальные по предпрофессиональной. Основные направления – это хореография, фортепиано, народные инструменты, декоративно-прикладное творчество.

Поступление новых музыкальных инструментов и долгожданного оборудование улучшит качество обучения и сделает этот процесс разнообразным и увлекательным. Обновление инструментов проводится в рамках национального проекта «Культура». По словам замдиректора школы искусств Светланы Луниной, такая помощь от государства способствует выявлению новых талантов, а также заинтересованности у ребят в занятиях, стремление обучаться новому на современном оборудовании.

Источник: https://izvmor.ru