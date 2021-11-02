В Атяшеве построят социокультурный центр

Во вторник, 15 февраля, было определено место, где построят новый социокультурный центр в поселке Атяшево. Подрядчик забил колышек на месте возведения. Строительство будет вестись в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Все необходимые документы собраны и зарегистрированы, определен подрядчик, поэтому работы на месте начнутся со дня на день. Согласно договору, строительная организация должна сдать объект уже в ноябре 2022 года. Возведение комплекса оценили в 200 млн рублей.

Культурный центр будет располагаться возле Ледового дворца, что очень удобно для граждан. Предполагается, что в его составе будут бассейн, центра культурного досуга для детей и молодежи, а также отделение дневного пребывания.

Источник: https://izvmor.ru