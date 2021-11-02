Юбилей движения Вордскиллс отметят в Саранске

Международное движение Wordskills в России отметит 10 лет. Самые масштабные соревнования молодых профессионалов в возрасте от 16до 25 лет пройдут в Саранске.

Мероприятия пойдут с 24 по 28 мая в спортивном комплексе «Саранск-Арена». Здесь соберутся более 300 студентов, которые покажут свое мастерство в 25 компетенциях. Еще 740 участников присоединятся дистанционно. Задания они будут выполнять онлайн на площадках своих организаций.

Всего в соревнованиях будут участвовать 68 компетенций, которые представят 7 направлений – это строительство, образование, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии.

Отбор претендентов начнется в разных регионах с 10 марта по 25 апреля. Желающие участвовать могут зарегистрироваться на платформе Leader-ID, выбрать трек и секцию, которые ему подходят.

Деятельность Вордскиллс заключается в формировании качества труда, и, соответственно, к повышению доходов граждан.

Источник: https://izvmor.ru