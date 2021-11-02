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Народные приметы на 18 февраля подскажут, будет ли весна теплой

Народные приметы на 18 февраля подскажут, будет ли весна теплой

Народные приметы на 18 февраля помогут определить, имеются ли признаки того, что предстоящая весенняя пора будет отличаться теплой погодой.

Как гласят сохранившиеся до наших дней поверья, лютые морозы в восемнадцатый день последнего зимнего месяца сулят теплую погоду в период с марта по май. Кроме того, холодная погода 18 февраля предвещает очень жаркое лето с минимальным количеством осадков.

Если же в этот день очень мало снега, летом будет засуха.

Теплая погода в восемнадцатый день второго месяца года означает, что зима уже окончательно закончилась.

Стоит отметить, что народные приметы, сформулированные несколько веков назад, не учитывают нынешние климатические особенности.