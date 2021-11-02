В Мордовии обсудили вопросы развития городов и сельских территорий

11 февраля Артем Здунов провел онлайн-совещание по вопросам комплексного развития и благоустройства территорий республики. Обсуждение касалось двух важных вопросов.

Первая часть затронула вопросы строительной области. Руководитель региона Артем Здунов отметил, что отрасль в 2021 году показала неплохие результаты. В этом году важно выполнить задачу, поставленную Президентом – построить 4, 5 млн кв. метров. Также в регионе планируется создать Фонд развития жилищного строительства для улучшения условий нуждающихся граждан, предоставления им поддержки.

Вторая часть совещания касалась вопросов сельского хозяйства. Александр Моор, председатель комитета Опора России, отметил, что на данный момент внедряют пилотные проекты по развитию сельхоз территорий с привлечением среднего и малого бизнеса.

Алексей Чернышов, председатель Ассоциации территориального планирования, отметил, что комплексное развитие территорий позволит остановить отток населения из деревень в города. Игорь Калинин, директор проекта «Мой гектар», рассказал о необходимости привлечения инициативных людей, которые создадут рабочие места на селе. Проект дает возможность обеспечить людей свободной землей для ведения личного подсобного хозяйства. Уникальность его в том, что на основе цифровой платформы собственникам проще общаться друг с другом, голосования по развитию территорий проходят прозрачно, и, следовательно, решения принимаются согласованно.

Источник: https://izvmor.ru